بتهمة التواصل مع “قسد”.. عناصر “جيش الإسلام” يعتقلون ابن وجيه قرية أم عشبة بريف رأس العين

محافظة الحسكة: احتجز عناصر دورية تابعة لـ”جيش الإسلام” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” شابا وهو ابن وجيه في قرية أم عشبة بريف رأس العين شمال الحسكة ضمن مناطق “نبع السلام” بتهمة تصوير وإرسال إحداثيات لـ”قسد”، وبحسب المعلومات فإن الفصيل رفض إطلاق سبيل الشاب، وأصر على احتجازه لتحصيل فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه.

وتستمر حالات الفلتان الأمني والانتهاكات ضمن منطقة ” نبع السلام” التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى تعرض منزل قيادي من فصيل فرقة الحمزة لهجوم صاروخي أطلقه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، بالقرب من حديقة حي حوارنا في مدينة رأس العين شمال الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام” ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة دون وقوع خسائر بشرية.