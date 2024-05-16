بتهمة التواصل مع مناطق “الإدارة الذاتية”.. اعتقال ناشط إعلامي لانتقاده فساد المؤسسات المدنية في مدينة جرابلس شرقي حلب

محافظة حلب: أقدمت دورية تابعة للشرطة العسكرية على اعتقال ناشط إعلامي من منزله في مدينة جرابلس ضمن منطقة “درع الفرات”، في ريف الشرقي.بشكل تعسفي واقتياده لأحد المراكز الأمنية التابعة لها، بتهمة التواصل مع مناطق “الإدارة الذاتية”، وهي تهمة تتذرع بها الفصائل الموالية لتركيا والأجهزة الأمنية الموالية لتركيا لاعتقال المدنيين ضمن مناطق سيطرها، حيث أكدت مصادر أن اعتقال الناشط الإعلامي جاء على خلفية منشورات على صفحته الشخصية على “فيسبوك”،ينتقذ فيها الفساد في المؤسسات المدنية، وطالب بعزل رئيس غرفة الصناعة والتجارة في مدينة جرابلس بسبب ضلوعه في سرقات وقضايا فساد.

وفي 5 أيار الجاري، اعتقل عناصر تابعين لـ “لواء الوقاص” مدنياً، في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، ضمن منطقة “درع الفرات”، ويعود سبب ذلك إلى عدم دفعه إتاوات مالية لقائد قطاع تويس المدعو “أبو شامل”، ورفعه دعوى ضده لدى الاستخبارات التركية، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.