بتهمة “الردة”.. فيلق إسلامي موالِ لتركيا يعتقل مواطن في ناحية راجو بريف عفرين

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصيل “فيلق الشام” الموالي لتركيا اعتقل مواطن من قرية “جقمق” التابعة لناحية راجو في ريف عفرين شمال غرب حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن اعتقال المواطن جاء على خلفية اتهامه ب”الردة”، وذلك بعد وفاة زوجته أواخر الشهر المنصرم، كون زوجته كانت قد اعتنقت الديانة المسيحية في وقت سابق، حيث منع مسلحو الفصيل ذوي المواطنة آن ذاك من دفنها وفق أعراف وتقاليد أهل المنطقة، مما أثار غضب زوجها، ليتم اعتقاله عقب وفاة زوجته واتهامه باعتناق الديانة المسيحية، وسط ظروف مجهولة تلاحق مصير المواطن.

وكان المرصد السوري، قد نشر، صباح اليوم، بأن الفصائل المسلحة المدعومة من قِبل تركيا، تواصل تضييق الخناق على الأهالي في عموم مناطق عملية “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، وسط صمت تركي متواصل حيال الانتهاكات المستمرة، وفي سياق ذلك، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر مسلحة تابعة لفصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة اعتقلت خمسة أشخاص من قرية “بريمجة” التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين شمال غرب حلب، بعد مداهمة منازلهم في القرية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون توضيح أسباب الاعتقال.