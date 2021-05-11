بتهمة “السحر والشعوذة”.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتل نازحاً غربي دير الزور

محافظة دير الزور: قام مسلحون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” باقتحام منزل في قرية الحصان الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي، وأطلقوا النار على شخص نازح من بلدة خشام وأردوه قتيلاً، فيما قالت مصادر أن عملية القتل جاءت بتهمة “السحر والشعوذة”، على صعيد متصل استهدف مسلحون يستقلون دراجات نارية، حاجز يتبع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في قرية الكبر بالريف ذاته، وذلك بالأسلحة الخفيفة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 748 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 261 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 482 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.