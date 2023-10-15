بتهمة الضلوع باستهداف أحد حواجزها.. “قسد” تعتقل عددا من المطلوبين بريف دير الزور

بتهمة الضلوع باستهداف أحد حواجزها.. “قسد” تعتقل عددا من المطلوبين بريف دير الزور

محافظة دير الزور: شنت وحدات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملة دهم لمنازل في قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي، ليلة أمس، واعتقلت 17 شخصاً بتهمة الضلوع باستهداف حاجز أبو النيتل قبل 3 أيام، وتم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.

وأشار نشطاء المرصد السوري في 12 تشرين الأول الجاري إلى أن مسلحون محليون شنوا هجوماً على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف “الآربيجي” في قرية الربيضة في ريف دير الزور الشمالي.

واستهدف المسلحون نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بقذائف “الآربيجي” في قرية أبو النيتل في الريف الشمالي، وحاجز كوع الخاشر في بلدة الصور في الريف الشرقي.