بتهمة العمالة لصالح “التحالف الدولي”.. هيئة تحرير الشام تعتقل عنصرين في صفوفها في مدينة إدلب

محافظة إدلب: اعتقل جهاز “الأمن العام” التابع لهيئة تحرير الشام عنصرين من الهيئة بعد مداهمة منزلهما في منطقة شارع الثلاثين بمدينة إدلب، بتهمة العمالة لصالح “التحالف الدولي”، حيث جرى اقتيادهما لجهة مجهولة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 19 أيلول الفائت، اعتقال جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام قيادي أفغاني مع مرافقه في حي الشيخ ثلث بمدينة إدلب، بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي”.

كما طالت عملية الاعتقال الأمني “أبو الزبير” الذي ينحدر من بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي” أيضا.