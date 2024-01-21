بتهمة العمالة لصالح جهات خارجية.. الميليشيات الإيرانية تعتقل عناصر محليين في صفوفها بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أقدمت الميليشيات الإيرانية على اعتقال 3 عناصر محليين انضموا حديثاً لميليشيا “الحرس الثوري” الإيران، في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي بتهمة التجسس والعمالة لصالح جهات خارجية، وجاء اعتقالهم بعد بدء حملة أطلقتها ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني لتفتيش الأجهزة المحمولة لعناصرها.

وفي 16 كانون الثاني الجاري، ألقت دورية تابعة للأمن الجنائي التابع للنظام القبض على عدد من عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” بينما تمكن بعضهم من الفرار بعد اشتباكات بين الطرفين، وذلك على خلفية سرقتهم لمنازل مدنيين قرب مبنى الهجانة في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.