بتهمة العمالة لـ”الجيش الوطني”.. “قسد” تعتقل 5 شبان بريف الحسكة

محافظة الحسكة: داهمت دورية تابعة لـ”قسد” عدة منازل في قرية غزيلة التابعة لناحية اليعربية بريف القامشلي شمالي الحسكة، واعتقلت 5 شبان بتهمة العمالة لـ”الجيش الوطني”، حيث تم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.

وأشار المرصد السوري في 24 كانون الثاني الجاري إلى أن وحدات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت 7 أشخاص عقب عملية دهم في حي ‎رميلة بمدينة الرقة، للاشتباه بضلوعهم في إحراق سيارة قيادي في “قسد” بحي رميلة وعمليات تخريب أخرى.

وأشار المرصد السوري في 19 كانون الثاني الجاري إلى اعتقال أحد تجار ومروجي المخدرات، في عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، حيث عثر بحوزته على كميات من حبوب الكبتاغون المخدرة، وجرى اقتياده إلى مركز أمني دون معرفة مصيره.