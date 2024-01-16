بتهمة العمل مع جهة معادية.. الأمن العام يعدم شخصا بعد عامين من اعتقاله

محافظة إدلب: أعدم جهاز الأمن العام التابع “لهيئة تحرير الشام” شخصا ينحدر من عندان شمال حلب، حيث أبلغوا ذويه بموته ورفضوا تسليم الجثة لهم، بعد اعتقال دام سنتين، حيث كان قد اعتقل بسبب مقاومة دورية داهمت منزلا يتواجد فيه نساء فقط، وبعد القبض عليه اتهم بالعمل مع سرايا أنصار “أبي بكر الصديق”.

تواصل هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني شن حملة اعتقالات بتهمة الانتماء لحزب التحرير من جهة و التعامل مع “التحالف الدولي” من جهة أخرى بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية تطال مدنيين ضمن مناطق نفوذها، وسط مصير مجهول يلاحق كل من اعتقل خلال الفترات السابقة.