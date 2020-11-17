“بتهمة الفساد والتعامل مع قسد”.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل رئيس قسم المداهمات في الشرطة بمدينة رأس العين(سري كانييه)

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، اعتقلت رئيس قسم المداهمات في الشرطة المدنية المدعومة من تركيا، في مدينة رأس العين(سري كانييه) شمالي الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن اعتقال رئيس قسم المداهمات في شرطة رأس العين، جاء على خلفية اتهامه بالتعامل مع “قسد” والفساد.

ونشر المرصد السوري في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن “الشرطة العسكرية” التابعة للفصائل الموالية لأنقرة، نفذت عملية دهم لاعتقال بعض الأشخاص من قرية العزيزية بريف رأس العين (سري كانييه) الغربي، شمالي الحسكة، وأثناء عملية التفتيش والمداهمة، هرب أحد الشبان من منزله خوفاً من الاعتقال، لتقوم عناصر الشرطة العسكرية بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، بعد ملاحقته، مما أدى لمقتله على الفور.