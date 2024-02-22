بتهمة القرابة من شخص ينتمي لـ”التنظيم”.. لجان شعبة المخابرات العسكرية تختطف مواطنا بريف درعا الغربي

محافظة درعا: اختطف عناصر من لجان شعبة المخابرات العسكرية التابعة للمدعو ” أبوهاجر” مواطنا في الحي الشمالي من مدينة نوى، بذريعة صلة القرابة من الملقب “العزيزي” الذي قتل في اشتباكات مسلحة بمدينة نوى، بعد اتهامه بالانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وسرق الخاطفون سيارته ومحتوياتها من البضائع، في ظل الفوضى والفلتان الأمني في المحافظة.

وأشار المرصد السوري في 20 من شباط الجاري إلى اختطاف مجموعة مسلحة، شاباً من قرية الجبيلية غربي درعا، حيث تم اختطافه شرقي مدينة نوى على طريق الشيخ مسكين، وتواصل أفراد العصابة مع ذويه وطلبوا فدية مالية قدرها 75 ألف دولار أمريكي، في حين لايزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.