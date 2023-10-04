بتهمة المشاركة بأعمال تخريبية.. وحدات أمنية تابعة لـ”قسد” تعتقل نحو 20 شخصا بريف دير الزور

محافظة دير الزور: داهمت وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، منطقة نزل الفاعور في بلدة البحرة وبلدة أبو حردوب بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت مايقارب الـ 20 شخص بتهم القيام بأعمال تخريبية واقتادتهم إلى أحد الأفرع الأمنية.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعمال التخريب وإثارة الفوضى التي ارتكبوها بايعازات من مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في الضفاف الغربية لنهر الفرات.

وأشار المرصد السوري في 24 أيلول الفائت إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” اعتقلوا 4 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، في عملية دهم لبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، لأسباب مجهولة، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية، دون معرفة مصيرهم.

بينما أفرجت قوى الأمن الداخلي عن 3 أشخاص، ممن لم يثبت تورطهم في المشاركة بالقتال والأعمال التخريبية، حيث جرى اعتقالهم بتاريخ 22 أيلول الجاري، في عملية أمنية في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.