بتهمة المشاركة في التفجيرات.. الشرطة العسكرية الموالية لتركيا تعتقل 3 مواطنين في مدينة رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، 3 أشخاص بتهمة المشاركة في التفجيرات الأخيرة ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة.

ووفقًا للمصادر، فإن الشرطة العسكرية نفذت حملة اعتقالات عشوائية خلال الـ24 ساعة الفائتة، وينحدر المعتقلين الثلاثة من مناطق مختلفة، أحدهم من مدينة رأس العين والآخر من حي غويران بالحسكة والثالث من مدينة الطبقة بريف الرقة، حيث اقتادتهم الشرطة العسكرية إلى سجونها في المنطقة.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 13 شباط، بأن الطواقم الطبية المؤلفة من أطباء وممرضين وعاملين ضمن المشفى الوطني بمدينة رأس العين (سري كانييه) في ريف الحسكة، نفذت إضرابًا عن العمل بشكل كامل، على خلفية الاعتداءات المتكررة من قِبل الفصائل الموالية لأنقرة بحقهم، المرصد السوري أشار في 11 شباط، إلى أن عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا أحرقوا 5 منازل لأهالي قرية قاسيمة بريف بلدة تل تمر الغربي، وذلك بعد سرقة محتوياتها.

وتعد قرية قاسمية فارغة من سكانها الذين نزحوا أثناء هجوم الفصائل الموالية لتركيا مدعومة بالقوات التركية على المنطقة، ويتواجد في القرية قاعدة عسكرية تركية كبيرة، ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق ممتلكات المواطنين، وازدياد نفوذ تلك الفصائل المدعومة من تركيا وتسلطها على السكان المحليين.