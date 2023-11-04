بتهمة المشاركة مع مسلحين محليين في أعمال تخريبية.. “قسد” تعتقل 4 أشخاص بينهم طفل في بلدة بريف دير الزور

بتهمة المشاركة مع مسلحين محليين في أعمال تخريبية.. “قسد” تعتقل 4 أشخاص بينهم طفل في بلدة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقلت دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، 4 أشخاص بينهم طفل 14 عام، بتهمة المشاركة مع مسلحين محليين في أعمال تخريبية وضد “قسد”، وذلك في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية شن حملات اعتقال تطال خلايا “التنظيم” ومخربين وعملاء للإيرانيين وغيرهم.

وأشار المرصد السوري في 2 تشرين الثاني الجاري إلى أن دورية من قوات سوريا الديمقراطية داهمت منازل في بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي، لاعتقال عددا من المتهمين بـ”التشليح” والقتال ضد “قسد” مع مسلحي العشائر بينهم شخص متعاون مع الميليشيات الإيرانية، وتم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.