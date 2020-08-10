بتهمة تجارة المخدرات.. “أحرار الشام” تعتقل مختار قرية تابعة لمدينة “جرابلس” في ريف حلب

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عناصر من “حركة أحرار الشام” الإسلامية، عمدوا إلى اعتقال مختار قرية قرقوي التابعة لمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن مختار القرية جرى اعتقاله على خلفية اتهامه بتجارة المخدرات.

ونشر المرصد السوري في 6 أغسطس الجاري، أن مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف مواطن من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، حيث اقتادوه إلى جهة غير معروفة.