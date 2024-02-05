بتهمة تجارة المخدرات.. “الأسايش” تلقي القبض على 3 أشخاص في مدينة منبج شرق حلب

محافظة حلب: ألقت قوات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” القبض على 3 أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة في مدينة منبج شرق حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وأشار المرصد السوري في 19 كانون الثاني الفائت إلى اعتقال أحد تجار ومروجي المخدرات، في عملية أمنية نفذتها وحدات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، حيث عثر بحوزته على كميات من حبوب الكبتاغون المخدرة، وجرى اقتياده إلى مركز أمني دون معرفة مصيره.