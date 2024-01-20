بتهمة تجارة المخدرات.. الشرطة العسكرية تداهم منازل مطلوبين وتعتقل 3 في مدينة الباب

محافظة حلب: داهم عناصر دورية للشرطة العسكرية منازل 3 أشخاص في مدينة الباب، بتهمة تجارة وترويج المخدرات، واعتدى عناصر الدورية أثناء المداهمة على النساء وتلفظوا بعبارات غير أخلاقية، الأمر الذي أدى إلى توتر أمني في المدينة، في حين خرج العشرات من أبناء وأقارب المعتقلين من المنطقة الشرقية، بالقرب من دوار الجحجاح في وسط مدينة الباب شمال شرق حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ” درع الفرات”.

وأشار المرصد السوري في 17 كانون الثاني الجاري، إلى إقدام عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية ، على مداهمة منزل مواطن من أهالي مدينة السفيرة وسرقة محتوياته من مصاغ ذهبي وأجهزة خليوية كما عمد عناصر الدورية إلى الإساءة لنساء المنزل، في قرية تل جرجي بريف الراعي شمال حلب.

وعلى إثر حادثة المداهمة تجمع العشرات من المسلحين من مهجري مدينة السفيرة في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، في حين تدخل وجهاء المنطقة للوساطة بين قيادات الجيش الوطني وتم إحالة عناصر الدورية إلى القضاء ورد جميع المسروقات إلى أصحابها.