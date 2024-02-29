بتهمة تجارة المخدرات.. فرع مكافحة المخدرات يقبض على 3  أشخاص في العاصمة وريف دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على 3 من تجار ومروجي المواد المخدرة بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتهم، حيث تم القبض على 2 منهم في معضمية الشام بريف دمشق والثالث في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق.

وأشار المرصد السوري في 26 شباط الجاري إلى أن قوات الأمن العسكري استنفرت عند قوس بلدة مضايا، بالتوازي مع نشر حواجز طيارة عند سكة القطار وكازية النبع وعلى طريق معسكر في منطقة سهل مضايا.

على صعيد متصل، اعتقلت مجموعات من شعبة المخابرات العسكرية، 5 أشخاص، بعد الانتشار الأمني في بلدة مضايا بريف دمشق، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.