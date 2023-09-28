بتهمة تجارة وترويج المخدرات.. قوى الأمن الداخلي” الأسايش” تعتقل شخصين في ريف دير الزور الغربي 

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، شخصين يعملان في تجارة وترويج المواد المخدرة، بعد مداهمة منزلهما، والاشتباك معهما، في قرية زغيرجزيرة في ريف ديرالزور الغربي، حيث تم إلقاء القبض على اثنين بينما فر الثالث.

وأشار المرصد السوري، 26 أيلول الجاري، إلى إقدام عناصر من قوات سوريا الديمقراطية على اعتقال سيدتين على أحد الحواجز العسكرية على دوار المدينة الصناعية أثناء عودتهن من مشفى بلدة الكسرة، كما جرى اعتقال شخصين آخرين من سكان بلدة العزبة، وذلك بعد تفتيش جوالاتهم والعثور على صور لأشخاص ينتمون لمجلس دير الزور العسكري، ويشار بأن النساء مهجرات من بلدة خشام ويقطن في بلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي.