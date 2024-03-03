بتهمة تجارة وترويج المخدرات.. قوات النظام تعتقل اثنين من ميليشيا “الدفاع الوطني” بمدينة دير الزور

محافظة ديرالزور: اعتقلت القوى الأمنية التابعة لقوات النظام 2 من المنتسبين لميليشيا “الدفاع الوطني” من منزلهما في حي الجبيلة بمدينة دير الزور بعد اشتباك حصل بينهم بتهمة ترويج وتجارة المخدرات.

وأشار المرصد السوري في 9 كانون الثاني الفائت، إلى أن عنصرا بميليشيا القاطرجي فارق حياته إثر اندلاع اشتباكات عنيفة مع ميليشيا “الدفاع الوطني” في بلدة بقرص شرقي دير الزور، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة بين الطرفين.

ويعود سبب اندلاع الاشتباكات إلى خلافات بين الطرفين حول عائدات “التهريب”.