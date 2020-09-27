بتهمة ترويج المخدرات وتهريب البشر.. استخبارات “قسد” تداهم منزلاً وتعتدي على امرأة مسنة بعد اعتقال زوجها

اعتدى عناصر من استخبارات “قسد” على امرأة مسنة بضربها بأداة حادة على الرأس، بعد أن حاولت الدفاع عن زوجها والتهجم على عناصر الاستخبارات، أثناء اعتقال زوجها ومداهمة منزلهما في قرية كلهي بريف بلدة المالكية في ريف محافظة الحسكة.

يذكر أن الرجل تتهمه استخبارات “قسد” بترويج المخدرات وتهريب البشر في المنطقة.

وكانت قوى الاستخبارات التابعة لـ”قسد” اعتقلت، في 24 أيلول/سبتمبر، عشرات العمال في حقل الرميلان النفطي بريف الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، اعتقلت مجموعة من عناصر الاستخبارات، نحو 40 عاملاً وموظفاً في حقل رميلان النفطي، لقيامهم بسرقة وبيع محولات كهربائية من أملاك حقل الرميلان إلى تجار من المدينة.

ورصد المرصد السوري في 14 أيلول الجاري، إلقاء القبض على 6 مهربين في بلدة الباغوز شرقي دير الزور بالقرب من ضفة نهر الفرات في منطقة الخنافرة-الرحبيين، من قبل عناصر “قسد” ومجلس دير الزور العسكري، أثناء محاولتهم تهريب 120 رأسا من الأغنام، نحو مناطق نفوذ النظام على الضفة المقابلة لنهر الفرات.