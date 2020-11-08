بتهمة تشكيل خلية لتنظيم “الدولة الإسلامية”.. قسد تعتقل 3 أشخاص من عائلة واحدة شرقي دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية، اقتحمت فجر اليوم الأحد، قرية ابريه الواقعة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بدعم من طائرات تابعة للتحالف الدولي، حيث جرى اعتقال “مدير مدرسة” تابعة للهيئة التعليمية لمجلس ديرالزور المدني برفقة شقيقه وابن عمه، وذلك بتهمة تشكيل خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية نفذت حملة دهم في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 7 أشخاص، دون معرفة التهم الموجهة لهم.

وفي سياق متصل، داهمت “قسد” مدعومة بمروحيات “التحالف الدولي”، فجر اليوم السبت، عدة منازل في قرية غريبة الشرقية بالقرب من بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، وعمدت إلى اعتقال شابين بتهمة الإنتماء لتنظيم هيئة تحرير الشام.