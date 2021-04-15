بتهمة تصويرهم بهاتفه المحمول.. دورية للشرطة العسكرية الروسية تعتقل شاب من مدينة الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، كانت تتجول داخل مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية اعتقلوا شاب، بتهمة تصوير الدورية بواسطة هاتفه المحمول، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم، مقتل عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني وإصابة آخر بجراح، برصاص قناصات تنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط منطقة ابن موينع ببادية الميادين شرقي دير الزور، حيث كان العنصران يستقلان دراجة نارية، يذكر أن المنطقة هناك شهدت منذ مطلع الشهر الجاري، حملة تمشيط لقوات النظام والدفاع الوطني ولوء القدس الفلسطيني وبدعم جوي مكثف من المقاتلات الروسية، بحثا عن خلايا التنظيم، فيما يبدو أن الحملة لم تسفر عن جديد إذ يواصل التنظيم نشاطه هناك