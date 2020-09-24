بتهمة سرقة أملاك حقل الرميلان النفطي.. استخبارات “قسد” تعتقل العشرات من عمال الحقل بريف الحسكة

اعتقلت قوى الاستخبارات التابعة لـ”قسد”، اليوم، عشرات العمال في حقل الرميلان النفطي بريف الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة من عناصر الاستخبارات اعتقلت نحو 40 عامل وموظف في حقل رميلان النفطي، لقيامهم بسرقة وبيع محولات كهربائية من أملاك حقل الرميلان إلى تجار من المدينة.

ورصد المرصد السوري في 14 أيلول الجاري، إلقاء القبض على 6 مهربين في بلدة الباغوز شرقي دير الزور بالقرب من ضفة نهر الفرات في منطقة الخنافرة-الرحبيين، من قبل عناصر “قسد” ومجلس دير الزور العسكري، أثناء محاولتهم تهريب 120 رأسا من الأغنام، نحو مناطق نفوذ النظام على الضفة المقابلة لنهر الفرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في تموز الفائت، مداهمة قوات سوريا الديمقراطية لـ6 معابر نهرية وخربتها وصادرت الطوافات التي ينقل عبرها معظم مواد المحروقات والنفط الخام “الفيول”، ويُهرب المهربون عبر هذه المعابر عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ومختلف أنواع الأسلحة.