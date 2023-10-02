بتهمة مساعدة المسلحين المحليين إبان الأحداث الأخيرة.. وحدات من “قسد” تعتقل 8 مواطنين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: شنت وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية فجر اليوم حملة دهم واعتقال في بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي واعتقلت 8 مدنيين بتهمة مساعدة المسلحين المحليين إبان الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة من معارك بين “قسد” والمسلحين المحليين، وتم اقتياد المعتقلين إلى أحد الفروع الأمنية.

وأشار المرصد السوري في 27 أيلول الفائت إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” 3اعتقلوا شبان في بلدة الحوائج بريف دير الزور الشرقي، بعد تفتيش جوالاتهم، ويأتي ذلك استمرار لإطار حملة تعزيز الأمن في المنطقة، حيث جرى اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية، دون معرفة مصيرهم.