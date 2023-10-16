بتهم التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة.. الاستخبارات والشرطة الموالية لتركيا يعتقلان 4 مواطنين في عفرين

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية يتبعون للشرطة العسكرية خلال الأيام القليلة الفائتة، مواطنا من أهالي ناحية معبطلي بريف عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.

كما اعتقل عناصر دورية يتبعون للاستخبارات التركية مواطنا من أهالي قرية قره كول بناحية بلبل بذريعة الخروج في نوبات حراسة إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” على مدينة عفرين.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر دورية يتبعون للشرطة المدنية مواطنين اثنين أحدهما من قرية حمام بناحية جنديرس والآخر من أهالي مركز الناحية، بتهم وحجج واهية، بتهمة أداء الخدمة الإلزامية إبان سيطرة “الإدارة الذاتية” إلى مدينة عفرين.

وأشار المرصد السوري في 9 تشرين الأول الجاري إلى أن عناصر دورية تابعين للشرطة العسكرية اعتقلوا خلال الأيام القليلة الفائتة مواطنة من أهالي ناحية جنديرس بريف عفرين، بعد عودتها إلى قريتها قادمة من ريف حلب الشمالي، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، بالإضافة إلى اعتقال مواطن آخر من أهالي ناحية بلبل بذات التهمة.

كما أقدم عناصر دورية تابعة للاستخبارات التركية على اعتقال مواطن من أهالي قرية حجيلار بناحية جنديرس، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.