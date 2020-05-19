بتهم تتعلق بـ “الدعارة”.. “الشرطة العسكرية” في عفرين تلقي القبض على مقاتلين ضمن الفصائل الموالية لأنقرة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الشرطة العسكرية” في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، عمدت إلى مداهمة منزل لـ “الدعارة” في حي المحمودية بالمدينة، يعود لأحد الفصائل الموالية لأنقرة، حيث جرى اعتقال مجموعة مقاتلين لتورطهم بالأمر، بالإضافة لاعتقال نساء يعملون في المنزل.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن عنصر من فصيل “السلطان مُراد” ذو السمعة السيئة، أقدم على اختطاف فتاة من مدينة عفرين، بعد أن رفضت الزواج منه، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أقدم العنصر المسلح على اغتصاب الفتاة تحت تهديد السلاح، ومن ثم إجبارها على الزواج منه.