بتهم قيامهم بأعمال سلب ونهب وقتل مدنيين.. قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت 4 أشخاص من بلدة في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأشخاص الأربعة الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في الـ 3 من أبريل/نيسان الجاري، من بلدة الكسارة التابعة لريف دير الزور الغربي، اعتقلتهم على خلفية قيامهم بأعمال سلب ونهب وقتل بحق المدنيين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار في الـ 3 من نيسان/أبريل الحالي، أن قوات التحالف وقوات “التدخل السريع” نفذت عملية “إنزال” بعد منتصف الليل، على منزل في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، بهدف اعتقال شخص من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” لكنه لم يكن متواجد في المنزل، لتقوم القوة المداهمة باعتقال شقيقه، حيث يعمل المعتقل كمعلم متعاقد مع الإدارة الذاتية، كما جرى مداهمة منازل محيط واعتقال شخصين اثنين، واستمرت العملية لنحو ساعة ونصف وشهدت تحليق لطيران التحالف في الأجواء.