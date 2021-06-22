بتهم مختلفة.. الشرطة العسكرية الموالية لتركيا تعتقل ثلاثة مواطنين من ريف عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، داهمت مكتب للسيارات في قرية اقجلة بريف عفرين، واعتقلت شقيقين بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، واعتقلت الشرطة العسكرية قبل عدة أيام شاب من القرية ذاتها بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقًا، حيث جرى تسليمه إلى الاستخبارات التركية.

وفي 20 يونيو/حزيران، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الاستخبارات التركية والفصائل الموالية لها، تواصل اعتقال المواطنين بشكل تعسفي في مناطق عفرين المعروفة بـ”عملية غصن الزيتون”، وفي سياق ذلك، اعتقل عناصر الاستخبارات التركية برفقة عناصر من الشرطة العسكرية، يوم الخميس 17 حزيران، طفلين شقيقين من أبناء قرية جقلا وسطاني التابعة لناحية شيخ الحديد بريف عفرين، حيث جرى اعتقال الطفلين في مكان إقامتهما في حي المحمودية بمدينة عفرين، واقتادوهما إلى مكان مجهول.

كما اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنة، في مدينة عفرين يوم السبت 17 حزيران، ليقتادها العناصر إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرها مجهولًا حتى الآن، بينما أكدت مصادرنا اعتقال الاستخبارات التركية كل من شقيقة المواطنة وسيدة أخرى من أقربائها، في وقت سابق دون توجيه تهم واضحة بحقهما.