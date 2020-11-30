بتهم مختلفة منها أدناها الفساد.. القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” تحتجز أكثر من 10 بينهم أعضاء في “الإدارة الذاتية”

لا تزال القوى الأمنية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” تحتجز عدة أشخاص يعملون في مؤسسات “الإدارة الذاتية” منذ مايزيد عن 48 ساعة، بتهم مختلفة أدناها الفساد إضافة إلى اختلاس الأموال والتعامل مع المخابرات التركية وفق مصادر أهلية.

ومن بين الموقوفين مسؤلان في مجلس مدينة الحسكة ومسؤول البلديات في الحسكة وآخرين يتجاوز عددهم الـ10 أشخاص على الأقل.

كما حجزت القوى الأمنية أموال وأملاك المحتجزين، ريثما تكتمل التحقيقات والإجراءات القضائية.

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ”لإدارة الذاتية” قد ألقت القبض على عدة أشخاص من أعضاء “الإدارة الذاتية” قبل يومين، ليتبعه توقيف آخرين لاستكمال التحقيق معهم.