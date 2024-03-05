بجسم متفجر من مخلفات الحرب.. إصابة 4 أطفال بجراح في مدينة جسر الشغور غربي إدلب

محافظة إدلب: أصيب 4 أطفال بجراح متفاوتة، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب على أمتداد الجغرافية السورية، وسط تقاعس السلطات المحلية والمنظمات الدولية عن إزالتها

وبذلك، يرتفع إلى 42 بينهم 7 سيدات و22 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 47 شخص، من ضمنهم سيدة 32 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 31 بينهم 7 سيدات و11 طفل وأصيب 34 بينهم سيدة و19 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 11 طفل وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: أصيب 4 أطفال بجراح