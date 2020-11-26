بحثاً عن الآثار.. الفصائل الموالية للحكومة التركية تواصل عمليات الحفر ضمن أحياء قديمة في مدينة رأس العين (سري كانييه)

لاتزال الفصائل الموالية للحكومة التركية مستمرة بممارسة شتى أنواع الانتهاكات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها سواء في مناطق “نبع السلام أو غصن الزيتون”، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل تقوم بعمليات بحث وحفر جديد عن آثار ضمن أحياء المحطة والعبرة والكنائس في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، وهي أحياء قديمة، فيما تتذرع تلك الفصائل بالبحث عن أنفاق محفورة من قبل قوات سوريا الديمقراطية قبل خروجها من المنطقة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن الفصائل المدعومة من أنقرة تواصل عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، في مناطق مختلفة من قرى وبلدات منطقة عفرين شمالي غربي حلب، وفي خضم ذلك، أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لتركيا تعمد إلى نبش “تل البير” الواقع جنوبي قرية افرازة التابعة لناحية المعبطلي في ريف عفرين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد تعرض “تل البير” لعمليات حفر بشكل مستمر، بحثاً عن لقى وقطع أثرية، على مدار الأشهر السابقة منذ أن تمكنت القوات التركية برفقة الفصائل المسلحة الموالية لها من السيطرة على مدينة عفرين في آذار/مارس 2018، وبحسب ما رصده المرصد السوري، تعرض التل لعمليات تخريبية بسبب استخدام الفصائل آليات ثقلية أثناء بحثها على الآثار في المنطقة.