بحثاً عن المخدرات والسلاح.. حواجز أمنية ومداهمات في عدة أحياء بالرقة

محافظة الرقة: مازالت أحياء وأسواق وأرياف مدينة الرقة تعاني من مثقلين يسود بين الفينة والأخرى أمان وسلامة السكان والعوائل المحليين، أبرزهما التجمعات الشبابية غير المسؤولة من متعاطي ومروجي المخدرات خاصة الأحياء الشعبية، والآخر انتشار وتداول السلاح الذي يظهر أثناء المشاجرات.

وأفاد نشطاء المرصد السوري في الرقة بقيام عناصر مكافحة الجريمة المنظمة والأمن الداخلي “الأسايش” بنشر حواجز راجلة وأخرى غير معلنة في مناطق متفرقة من شارع المجمع وحديقة الرشيد، وساحة الإطفائية ودوار الدلة، بالاضافة لنشر حواجز وتفتيش لعدد من الشبان في أحياء “الكراجات، ونزلة شحادة، الدرعية، الانتفاضة”.

هذا ما تمخض عنه حالة من الارتياح من قبل السكان المحليين والمطالبة بمزيد من الخطوات الأمنية، التي تؤمن مساحات آمنة واستقرار للمدنيين.