بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران تمشط بادية دير الزور الشرقية

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام رفقة الميلشيات الموالية لإيران، بدأت صباح اليوم، حملة تمشيط في بادية دير الزور الشرقية، الممتدة من الميادين إلى فيضة ابن موينع.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، توجهت عدة أرتال إلى المنطقة، وبدأت عملية تمشيط واسعة بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات فيما بينهم.

وشنت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في الـ”4″ من الشهر الجاري، هجوما على بئر الأزرق التابع لحقل التنك النفطي في بادية ريف دير الزور الشرقي، وأضرموا النيران في آبار النفط والصهاريج، واعتدوا بالضرب على التجار والعاملين في آبار المنطقة، كما طالب عناصر التنظيم المستثمرين بضرورة دفع “الزكاة” لهم.