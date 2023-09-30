بحثاً عن مستودع أسلحة.. أجهزة النظام الأمنية تداهم عدداً من منازل الأهالي بمدينة تلبيسة شمالي حمص

بحثاً عن مستودع أسلحة.. أجهزة النظام الأمنية تداهم عدداً من منازل الأهالي بمدينة تلبيسة شمالي حمص

محافظة حمص: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقيام دورية أمنية مشتركة من مرتبات فرع المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية بمداهمة وتفتيش عدد من منازل الأهالي السكنية في الحي الشمالي لمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وأكد نشطاء المرصد السوري، دخول 3 سيارات أمنية إلى مدينة تلبيسة عبر حاجز قرية الزعفرانة على اوتستراد حمص- حماة تجنباً لدخول المدينة وعبور أحيائها الأمر الذي سيسفر عن استنفار الأهالي الذين يرفضون بشكل قاطع أي دخول للعناصر الأمنية.

ولفت نشطاء المرصد السوري، بأن رئيس فرع المخابرات العسكرية بمدينة حمص العميد “محمد سليمان قنا” أجرى اتصالاً مع وجهاء مدينة تلبيسة وطالبهم بتوفير الحماية اللازمة لضباط وعناصر الدورية.

وأكد العميد سليمان أن الدورية ستقوم بالبحث والتقصي عن تواجد مستودع (مدفون) للذخيرة والأسلحة ضمن أحد المنازل بالحي الشمالي الذي كان يمتلكه منهل الضحيك قائد فصيل جيش التوحيد إبان سيطرة المعارضة على الريف الشمالي لمدينة حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة البحث والتفتيش التي أجراها عناصر المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية لم تسفر عن وجود أي أسلحة أو ذخائر ضمن المنطقة التي تم تفتيشها والواقعة على (طريق المضخة) شمال مدينة تلبيسة.