بحثاً عن مطلوبين.. القوى الأمنية التابعة للفصائل الموالية لتركيا تداهم مخيماً وتعتدي على المواطنين في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت القوى الأمنية التابعة للفصائل الموالية لتركيا، اليوم، مخيماً في ريف حلب الشمالي بحثاً عن مطلوبين لها.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر القوى الأمنية اعتدت لفظياً على النساء والرجال من أقرباء شبان مطلوبين قضائياً لهم، وذلك أثناء عملية المداهمة اليوم، في “مخيم شمارخ” بريف حلب الشمالي، تزامناً مع ذلك، أطلق عناصر القوى الأمنية النار بشكل عشوائي وفي الهواء، لإرهاب المواطنين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، اشتباكات بالأسلحة النارية بين مواطنين فيما بينهم، في قرية شمارخ بريف حلب الشمالي ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، جراء خلاف على توزيع “الإغاثة”، حيث تدخلت “الشرطة المدنية” لفض النزاع، وتسببت الاشتباكات بمقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة عدد من المدنيين بجراح.