بحثاً عن مطلوبين.. قوات النظام تمشط برفقة “المخابرات الجوية” مناطق بريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام، عمدت إلى تمشيط منطقة “البدو” الواقعة بأطراف بلدة الغارية الغربية بريف درعا الشرقي، وذلك بحثاً عن مطلوبين لها، فيما لم ترد معلومات عن نتائج عملية التمشيط، على صعيد متصل انتشرت مجموعات تابعة لـ “المخابرات الجوية” على طريق الغارية – الصورة شرق درعا، في استكمال لعملية التمشيط والبحث عن مطلوبين، وكان المرصد السوري أشار صباح اليوم، إلى إصابة شخص في درعا البلد بمدينة درعا عقب إطلاق نار استهدفه من قبل مسلحين مجهولين في محاولة لاغتياله، كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان محاولة اغتيال أخرى شهدتها أطراف مدينة درعا، تمثلت بإصابة مدرس بطلقات عدة جراء إطلاق نار استهدفه من قبل مجهولين

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 498، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 327، وهم: 80 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 169 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و52 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.