بحثاً عن مطلوبين للخدمة الإلزامية.. قوات النظام تشن حملة مداهمات في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: شنت قوات النظام، اليوم، حملة اعتقالات في مدينة دير الزور، بحثاً عن الشبان بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، حيث تمكنت من اعتقال عدد من الشبان المتخلفين وآخرين باتوا ضمن السن القانوني للخدمة الإلزامية، واقتادتهم إلى سجونها في المحافظة.

والجدير بالذكر أن قوات النظام تشن حملات متكررة بهدف سوق الشباب إلى الخدمة الإلزامية، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن دوريات مشتركة تابعة لـ”الشرطة العسكرية والأمن العسكري”، شنت مداهمات في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام والإيرانيين بريف دير الزور الشرقي، بحثاً عن مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وكان المرصد السوري نشر في 14 تشرين الأول الفائت، أن أجهزة النظام الأمنية نفذت حملة دهم واعتقال في مناطق عدة بريف دير الزور الشرقي خلال الأيام الأخيرة المنصرمة، حيث اعتقلت أجهزة النظام الأمنية العشرات من مدينة الميادين الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية وبعض التشكيلات التابعة للنظام، بالإضافة إلى اعتقال نحو 55 شاباً من بلدات “الزباري – سعلو – موحسن” في ريف دير الزور الشرقي.