بحثا عن مطلوبين لها.. قوات النظام تداهم بلدة سحم الجولان في درعا وتشتبك معهم

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت مجموعة عناصر تابعة لقوات النظام، اليوم، بلدة سحم الجولان في ريف درعا، بحثا عن مطلوبين كانوا قد اعتدوا على عمال فرن البلدة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، اشتباكات استمرت أكثر من نصف ساعة بين مجموعة من قوات رديفة تابعه للفرقه الرابعه من جهة، ومسلحين من أبناء بلدة سحم الجولان من جهة ثانية، كما اشتبك المسلحون عمال فرن سحم الجولان، وأسفر الهجوم عن إصابة شخص وفرار الآخرين.

وكانت مصادر أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة اندلعت، مساء أمس، على أطراف قرية المال عند “مثلث الموت” في ريف درعا الشمالي، حيث شن مسلحون مجهولون هجوما بالأسلحة الرشاشة على مواقع النظام والميليشيات الموالية لإيران المتمركزة على أطراف قرية المال شمالي درعا، فيما ردت قوات النظام بإستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات لصد الهجوم الذي تعرضت له، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

عقب ذلك انتشرت دوريات عسكرية للنظام في محيط وداخل قرية المال التي تعتبر صلة الوصل بين بلدات كفر ناسج والطيحة وعقربا، عند “مثلث الموت” الذي يعتبر أبرز معاقل حزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لإيران في المنطقة.