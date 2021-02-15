بحثًا عن الدفائن الأثرية.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تحفران في 6 تلال ومواقع أثرية في ريف تل أبيض

تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها البحث عن المواقع الأثرية في مناطق نفوذها على الأراضي السورية، لاستخراج اللقى الأثرية والدفائن التاريخية، وفي سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات التركية وفصائلها حفروا تل صهلان الأثري، ومواقع أثرية في قريتي مشرفة والحسون بريف تل أبيض الشرقي بريف الرقة، وتل قرية تل أسود ومواقع في قرية الدوغانية في الريف الجنوبي لتل أبيض، إضافة إلى تل أخضر في الريف الغربي للناحية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية استخرجت كنوز ولقى أثرية في موقع تل صهلان تم نقلها إلى أماكن مجهولة.

ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المستمرة في مناطق نفوذها بحق تاريخ وحضارة سورية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الفائت، بأن القوات التركية تواصل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في تل حلف ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة، حيث استخرجت لقى أثرية وفخاريات من الموقع الذي تتمركز فيه القوات التركية أعلى التل الأثري.

ويقع تل حلف في المنطقة شمال شرق سورية، وعلى بعد 3 كيلومتر جنوب غربي منطقة رأس العين، وتعود آثار الموقع للألفيه السادسة قبل الميلاد.

مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بأن الفصائل تقوم بعمليات بحث وحفر جديد عن آثار ضمن أحياء المحطة والعبرة والكنائس في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، وهي أحياء قديمة، فيما تتذرع تلك الفصائل بالبحث عن أنفاق محفورة من قبل قوات سوريا الديمقراطية قبل خروجها من المنطقة.