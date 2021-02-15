بحثًا عن اللقى الأثرية.. الفصائل الموالية لتركيا تجرف ثلاثة تلال أثرية في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل الفصائل المدعومة من أنقرة عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، في مناطق مختلفة من قرى وبلدات منطقة عفرين شمالي غربي حلب، حيث رصد المرصد السوري، مسلحين من لواء “سمرقند” عمدوا إلى جرف ثلاثة تلال أثرية قرية حج حسنو التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين شمالي غرب حلب، بحثًا عن لقى وقطع أثرية.

وكان المرصد السوري قد نشر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم 2020، بأن الفصائل الموالية لتركيا تعمد إلى نبش “تل البير” الواقع جنوبي قرية افرازة التابعة لناحية المعبطلي في ريف عفرين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فقد تعرض “تل البير” لعمليات حفر بشكل مستمر، بحثاً عن لقى وقطع أثرية، على مدار الأشهر السابقة منذ أن تمكنت القوات التركية برفقة الفصائل المسلحة الموالية لها من السيطرة على مدينة عفرين في آذار/مارس 2018، وبحسب ما رصده المرصد السوري، تعرض التل لعمليات تخريبية بسبب استخدام الفصائل آليات ثقلية أثناء بحثها على الآثار في المنطقة.

ونشر المرصد السوري في 26 أغسطس/آب المنصرم، أن عناصر الفصائل الموالية لتركيا يكثفون بحثهم عن المواقع الأثرية المخفية في منطقة عفرين، بعد حفر وتجريف التلال الأثرية والمزارات الدينية المعروفة، حيث يحاول هؤلاء الاستفسار عن تلك المواقع من المسنين أبناء المنطقة، وذلك بترهيبهم تارة وتارة أخرى بترغيبهم وإعطائهم نسبة مما يخرج من لقى وقطع أثرية، يأتي ذلك تحت أنظار المخابرات التركية التي تسهل عملهم.