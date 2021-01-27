بحجة البحث عن المتسببين في إحراق سيارة مسؤول أمني.. الفصائل الموالية لتركيا تطوق قرية وتختطف 27 مواطنًا عفرينيًا منها

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصدرت الفصائل الموالية لتركيا قرارًا بحظر التجوال، بعد أن فرضت طوقًا أمنيًا على قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي، صباح اليوم، وشنت حملة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، بحجة البحث عن المتسببين في إحراق سيارة مسؤول أمني في القرية، حيث اختطف عناصر الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، 27 شابًا بينهم قاصرين، حيث تم تعذيبهم وضربهم بطريقة وحشية، في حين تم الإفراج عن 9 منهم، ولا يزال مصير الـ18 البقية مجهولًا حتى اللحظة.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، بأن مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا، عمدوا إلى اختطاف فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة -من الصم والبكم- من منزلها في ناحية جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الفتاة جرى اختطافها من خلال قيام عدة مسلحين بالتسلل إلى منزل عائلتها ليلاً من فوق سطح المنزل، وتمكنوا من خطف الفتاة لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 20 يناير/كانون الثاني، بأن مسلحين من فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، اعتقلوا طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد مداهمة منزل عائلتها الواقع في قرية “حج بلال” بناحية الشيخ حديد في ريف عفرين شمالي غربي حلب، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

وكان المرصد السوري قد نشر في 18 يناير/كانون الثاني، أن عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” الموالية لأنقرة، اعتقلوا خلال الأيام السابقة مواطنين اثنين من قرية حسه التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، أحدهما رجل مسن، واقتادوهما إلى سجون الفصيل في الناحية.