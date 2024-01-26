بحشود جماهيرية غفيرة.. أبناء جبل العرب يواصلون حراكهم السلمي المناهض للنظام في السويداء

محافظة السويداء: بدأ توافد حشود جماهيرية غفيرة من أبناء قرى وبلدات السويداء وبمشاركة شيوخ من طائفة الموحدون الدروز إلى ساحة الكرامة، حيث تتعالى الأصوات في الساحة بهتافات مناوئة للنظام، في ظل استمرار التظاهرات الشعبية السلمية في يومها الـ 164.

وحمل المتظاهرون لافتات تؤيد مطالبهم الداعية إلى تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتطبيق القرار الدولي 2254 وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية في البلاد، والإفراج عن المعتقلين، وتحسين الواقع المعيشي في البلاد.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى تجمع العشرات من أبناء محافظة السويداء، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، للمطالبة بالتغيير السلمي وإسقاط النظام، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها” الثورة هي الحل الوحيد الحتمي لاقتلاع أي نظام دكتاتوري مستبد”، ” نحن بذور الأرض قد يسجن بعضنا أو يموت لكننا سنزهر”، “لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ولابد لثورتنا أن تنتصر”،” نعم لوحدة سوريا لا للتقسيم”، “معاً لمحاكمة الأسد معاً لتنفيذ القرار 2254”.