بحضور شخصيات علمية وأكاديمية.. “جامعة حلب الحرة” تحتفل بتخريج أكثر من 400 طالباً وطالبة من مختلف كلياتها

احتفلت “جامعة حلب الحرة” في مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ “الجيش الوطني”، اليوم، بتخريج أكبر دفعة من طلابها الذين درسوا في كلياتها، حيث وصل عدد الطلاب المتخرجين 406 طالب وطالبة من كافة الاختصاصات.

وكانت “جامعة حلب الحرة” قد دعت الطلاب الذين تخرجوا منها لحضور حفل التخرج الذي يعد الأكبر في شمال غرب سورية، وبحضور عدة شخصيات ثورية وعلمية وأكاديمية.

ويبلغ عدد طلاب الجامعة نحو سبعة آلاف طالب وطالبة، تضم كليات متعددة منها الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة والاقتصاد وإدارة الأعمال والحقوق والشريعة والآداب والإعلام.

ويذكر أن “جامعة حلب الحرة” خرجت أولى دفعاتها وتتألف من 32 طالبة وطالب من كلية الطب البشري، في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، في حين بلغ عدد الخريجين منها حتى الآن ما يقارب 500 طالب وطالبة.

وتأسست “جامعة حلب الحرة”، في نهاية 2014 ومركزها في مدينة إعزاز ولها فرع آخر في مدينة مارع، لكليتي الصيدلة والطب البشري، ومرخصة وتابعة لـ”مجلس التعليم العالي” في “الحكومة السورية المؤقتة”، وتتراوح أقساطها ما بين 50 و75 دولاراً أمريكياً، للمعاهد المتوسطة، وما بين 125 و250 دولاراً أمريكياً لكلياتها.