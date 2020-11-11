بحضور قيادات من “الحرس الثوري” وممثل السفارة الإيرانية بدمشق.. الميليشيات الموالية لإيران تقيم احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة للسيطرة على البوكمال

أقامت الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال شرقي دير الزور، احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة البوكمال من تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الاحتفالية حضرها قيادات إيرانية من “الحرس الثوري” الإيراني وممثل السفارة الإيرانية في دمشق وقيادة “المركز الثقافي الإيراني” في ديرالزور وبحضور قيادات عراقية من “الحشد الشعبي” العراقي الموالي لإيران.

ونشر المرصد السوري في 5 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بأن قائد “الحرس الثوري” الإيراني، في محافظة دير الزور، أجرى جولة تفقدية برفقة 8 ضباط من “الأمن القومي” التابع للنظام على القطاعات والنقاط العسكرية التابعة للميليشيات المحلية الموالية لإيران في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن ضباط “الأمن القومي” وعدوا العناصر المحليين المنتسبين للميليشيات الإيرانية، الذين لم يأدوا الخدمة الإلزامية في جيش النظام، بأنها سوف تسقط عنهم جراء خدمتهم في صفوف المليشيات الموالية لإيران في المنطقة.