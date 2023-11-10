بحضور قيادات من حزب الله اللبناني.. الميليشيات المولية لإيران تجري تدريبات في بادية دير الزور الجنوبية

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الموالية لإيران، أجرت تدريبات عسكرية في الواء 137 في بادية دير الزور الجنوبية، باستخدام الذخيرة الحية، كالمدافع والأسلحة الرشاشة بحضور عدة قيادات من حزب الله اللبناني.

ويأتي ذلك، ضمن إطار رفع القدرات القتالية والعمل وفق المرحلة الحالية، في ظل استمرار الصراع الأمريكي الإيراني داخل الأراضي السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 31 تشرين الأول الفائت، دخول وفد مؤلف من 25 سيارة عسكرية وخاصة نوع “دفع رباعي”، لقيادات رفيعة المستوى وعناصر في صفوف الحرس الثوري الإيراني، عبر معبر الحويجة والذي يعتبر البوابة الحدودية للحرس الثوري على الحدود السورية – العراقية، متوجهة إلى مساكن مزار “عين علي ” الواقعة في مدينة الميادين والتي تعتبر عاصمة للميلشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن الوفد عقد اجتماعاً فور وصوله مع قيادات وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني وذلك لمناقشة التطورات العسكرية والتحركات الأخيرة التي شهدتها المنطقة من استهدافات متبادلة بين القوات الأمريكية والميلشيا الإيرانية كانت منها مواقع عسكرية ومستودعات تابعة للميلشيات هدفاً لنيران القوات الأمريكية من جهة، وحقول النفط كحقل العمر وكونيكو أكبر قواعد التحالف هدافاً لصواريخ وقذائف الميلشيات الإيرانية من جهة أخرى، شرق الفرات.

وتصاعدت وتيرة الاستهدافات والصراع الأمريكي – الإيراني، بعد أحداث غزة في 7 من تشرين الأول، وذلك في إطار حملة “الانتقام لغزة” التي أطلقتها الميليشيات الإيرانية.