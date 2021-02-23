بحضور مساعد والي “غازي عنتاب التركية”.. وضع حجر الأساس لمشروع مدرسة شرعية في مدينة الباب باسم ضابط تركي قضى خلال قيامه بتفكيك عبوة ناسفة في المنطقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: بحضور مساعد والي “غازي عنتاب التركية” وبعض الفعاليات المدينة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، رصد المرصد السوري، وضع حجر الأساس لبناء مدرسة شرعية تحت مسمى “مدرسة الشهيد داميرال للعلوم الشرعية” الضابط التركي الذي قضى أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة بمدينة في الرابع من فبراير/شباط من الشهر الجاري.

حيث أشار المرصد السوري في الرابع من فبراير/شباط الجاري إلى مقتل ضابط تركي وهو مسؤول قسم الهندسة والألغام في الجيش التركي بمدينة الباب ضمن ريف حلب الشرقي، وذلك أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير عند مدخل مقر لفرقة الحمزة في بناء الزراعة القديم بالمدينة.