بحماية جوية من “التحالف الدولي”.. اعتقال متهمين بالتعامل مع خلايا “التنظيم” في عملية أمنية لـقسد بريف دير الزور الشرقي

بحماية جوية من “التحالف الدولي”.. اعتقال متهمين بالتعامل مع خلايا “التنظيم” في عملية أمنية لـقسد بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: نفذت قوات سوريا الديمقراطية فجر اليوم، وبحماية جوية من قبل طيران حربي لـ “التحالف الدولي”، عملية أمنية ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حي الشبكة بمدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شخصين بتهمة التعامل مع “التنظيم”، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

وتشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات أمنية مكثفة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”، لملاحقة فلول تنظيم “الدولة الإسلامية” ولاسيما في مناطق شرق الفرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 15 تشرين الأول الجاري، اعتقال أميرين ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية” في عملية أمنية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” وقوات الخاصة التابعة لـ “الأسايش”، استهدفت منطقتين الشحيل وأبو النيتل في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، بتاريخ 13 تشرين الأول الجاري.

وجاء ذلك، بعد متابعة ورصد تحركاتهما في مناطق سيطرة “قسد” في شرق الفرات.