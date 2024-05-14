بحماية طائرات مروحية.. رتل لـ”التحالف الدولي” يزور ريف دير الزور

محافظة دير الزور: دخل رتل عسكري لقوات “التحالف الدولي” إلى مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع تحليق للطيران المروحي على علو منخفض في سماء المنطقة.

يشار إلى أن الزيارة هي الثانية خلال الأسبوع الجاري، بعد الهجوم على نقطة عسكرية لـ”قسد”.

وفي 11 أيار، زار وفد من قوات “التحالف الدولي” ضم 6 مدرعات عسكرية، مقرا لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الشحيل شرق دير الزور، بعد الهجوم على نقطة الهندي العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في الشحيل بسيارة مفخخة من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في 10 أيار، وسط تحليق للطيران المروحي على علو منخفض في أجواء المنطقة لتأمين حماية للقوات.

وفرضت “قسد” حظر تجوال شامل في أسواق ذيبان والحوايج بريف دير الزور، وأجبرت أصحاب المحال التجارية والأسواق الشعبية على إيقاف أعمالهم، خوفا على سلامتهم، نتيجة ورود معلومات عن وجود عدة مفخخات في المنطقة، بعد استهداف واحدة حاجز الشحيل الذي أسفر عن مقتل وإصابة 7 عناصر من الكوماندوس.

وأعلنت “قسد” حالة الطوارئ، وأبلغت العلاقات العسكرية التابعة لـ”قسد” في ساحة الكسرة شيوخ ووجهاء ريف ديرالزور الغربي، بضرورة إلتزام المواطنين بمنازلهم، محذرة من الاقتراب من خط نهر الفرات لأي سبب كان مهما كان الظرف.

وأشار المرصد السوري، إلى أن 3 عناصر من قوات “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قتلوا وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية، إثر انفجار سيارة مفخخة ركنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بجانب حاجز نقطة “الهندي” في مدينة الشحيل شرق دير الزور، تم نقل المصابين إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.