بحماية طائرة مروحية.. قوات “التحالف الدولي” تسير دورية عسكرية بريف ديرالزور الشرقي

محافظة ديرالزور: سيرت قوات “التحالف الدولي” دورية عسكرية في ريف دير الزور تتألف من 6 عربات عسكرية، انطلقت من حقل العمر النفطي، وتجولت في بلدة الشحيل، وسط تحليق للطيران المروحي في الأجواء.

وأشار المرصد السوري في 20 شباط الجاري إلى أن القوات الأمريكية سيرت دورية عسكرية مؤلفة من 5 عربات تجولت قرب جسر الميادين وبلدة الحوايج شرق مدينة ديرالزور بالقرب من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية، انطلقت الدورية من حقل العمر النفطي وعادت الآليات إلى القاعدة بعد انتهاء الجولة